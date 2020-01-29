الشارقة يواصل نزيف النقاط وخورفكان يحقق فوزه الأول

المصدر: الشارقة –عزالدين جادالله

حقق فريق خورفكان فوزه الأول في دوري الخليج العربي على حساب الشارقة حامل اللقب بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة في ختام الجولة 14 لدوري الخليج العربي.

أحرز أهداف خورفكان كل من: فهد حديد في الدقيقة "54"، وانطونيو جونيور "78"، بينما سجل هدف الشارقة الوحيد شوكوروف "12".

وبالنتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الثالث، ليواصل حامل اللقب نزيف النقاط بعد أن مني بالخسارة الرابعة على التوالي.

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وكثف الشارقة من هجماته منذ انطلاق صافرة البداية بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، في مقابل محاولات مترددة من قبل مهاجمي خورفكان، وواصل محترف الرأس الأخضر ريان مينديز تألقه حيث شكل مصدر إزعاج كبير لمدافعي خورفكان، وضاعت عدة فرص من لاعبي الشارقة وأثمر الضغط المتواصل عن هدف في الدقيقة 12 عن طريق المحترف الأوزبكي شوكوروف الذي تلقى تمريرة عرضية من مينديز أسكنها الشباك قوية محرزاً الهدف الأول للشارقة.

وعقب الهدف تراجع آداء الشارقة أمام محاولات مهاجمي خورفكان لإدراك التعادل ولعبت يقظة حارس الشارقة عادل الحوسني دورا كبيراً في التصدي للكثير منها، ولم تثمر هجمات خورفكان عن شيء لينتهي الشوط الأول لصالح الشارقة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح فهد حديد في إدراك التعادل لخورفكان في الدقيقة "54"، لتعود المباراة لنقطة البداية، وألغى الحكم هدفاً للشارقة في الدقيقة "59" عن طريق محمد خلفان بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار" بداعي التسلل، وأضاف أنطونيو جونيور محترف خورفكان هدف التقدم لفريقه في الدقيقة "78".