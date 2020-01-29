خيمينيز يعلق على هتاف جمهور الوحدة ضده ومطالبته بالرحيل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علق الإسباني مانويل خيمينيز مدرب فريق الوحدة على هتافات جمهور الفريق التي طالبته بالرحيل عقب تسجيل الفجيرة لهدفه الأول في مرمى الوحدة بأنه ليس قلقاً مما حدث كونه أمر طبيعي أن يلقي الجمهور اللوم على المدرب ويحمله المسؤولية الكاملة عن الفريق.

وقال خيمينيز:" هتافات الجماهير لا تقلقني على الإطلاق، فالمدرب دائماً من يتحمل المسؤولية ويعتبره الجميع المذنب، وأمام الجماهير هو من يضيع الفريق ولا يسجل، بالطبع أحترم رأي الجماهير ولكني لست قلقاً من هذه الهتافات، أدرك إمكانيات لاعبي الوحدة وأننا فريق جيد وماذا نحتاج".

وأضاف:" إذا انتهت مباراتنا مع الفجيرة بعدم فوز الوحدة لكان الأمر غير عادلاً، أضعنا الكثير من الفرص المحققة، بينما سجل الفجيرة من الفرصة الوحيدة التي سنحت له من خطأ فردي، بالتأكيد التعادل أعادنا مرة أخرى للمباراة في الوقت المناسب ثم الفوز، وأكثر ما أعجبني قتالية اللاعبين حتى صافرة النهاية إلى أن حققنا فوزاً مهماً".