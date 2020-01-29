أروابارينا: أداء شباب الأهلي أمام حتا جرس إنذار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي



أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عدم رضاءه عن أداء فريقه أمام حتا اليوم، ضمن الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، رغم تحقيق فريقه للأهم بحصد النقاط الثلاثة، وشكر اللاعبين على مجهودهم خلال اللقاء، ولكنه أعتبر المباراة جرس إنذار مهم للاعبيه لاستعادة المستوى والأداء.

وقال: "علي أن أعيد رؤية المباراة لتقييم أداء شباب الأهلي، والذي لم يقدم الأداء المنتظر، إذ كان يفتقد الشراسة الهجومية، رغم سيطرتنا على فترات كثيرة من اللقاء، وعلينا أن نقيم أنفسنا أولاً، لمعرفة الأخطاء وعلاجها".

وأوضح: "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقعها البعض، ولكن الخطة الموضوعة لم تنفذ بالشكل المطلوب، وفقدنا الضغط المطلوب على المنافس، وقطعت منا تمريرات كثيرة في منتصف الملعب، ولم يكن الأداء جيداً في الشوط الأول".

وتابع: "في الشوط الثاني تحسن الأداء، ولكن بقيت سلبية الأداء، وتأخرنا في رد الفعل في بعض الكرات، وأعتبر المباراة تحذير مهم، للعودة إلى الإيجابيات التي كنا نقدمها، لأن لدينا مباراة مهمة يوم 2 فبراير المقبل، مع الفجيرة في الجولة 15 للدوري".

وعن عودة ماجد حسن، والتدوير بين اللاعبين، قال: "ماجد يتدرب مع شباب الأهلي منذ أسبوع فقط، وعلي إعطاءه الوقت اللازم للعودة التدريجية، خاصة ونحن نحتاج لاعب بإمكانياته، وداعم مهم لخط الوسط، وتدوير اللاعبين ضرورة مع عدم إحداث خلل في الفريق، وفي ظل خوض مباراة كل 4 أو 5 أيام، وغياب بعض اللاعبين للإصابة".