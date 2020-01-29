كونتيس: أتمنى أن يبدأ حتا حصد النقاط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بارك اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، لشباب الأهلي فوزه اليوم، بهدف دون مقابل على فريقه، في المباراة التي جرت على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

وقال: "ما نزال نبحث عن النقاط، واللعب أمام شباب الأهلي متصدر الترتيب، لم يكن سهلاً، وكان علينا إجراء بعض التغييرات على التشكيلة لخوض تلك المباراة، وإنعاش الفريق، وانا سعيد بأداء الفريق، وخاصة العناصر الشابة، وإذا كنا استغلينا الفرص التي اتيحت لنا كان الوضع تغير تماماً".

وأضاف: "شباب الأهلي هدد مرمانا أكثر من مرة، وهذا طبيعي لأنه يلعب على ملعبنا، وهو بطبيعة الحال فريق هجومي، وكان هناك توازن في فريقي بين الدفاع والهجوم، والشئ الوحيد الذي افتقدناه كانت اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمة".

وأوضح: "أتمنى بداية من المباراة المقبلة، أن نحصد النقاط، ونحن ما نزال بعيدين عن المركز الذي يسمح لنا بالبقاء في دوري المحترفين، وأمامنا مباراتين مهمتين، ونركز الآن على لقاء خورفكان، ونتمنى أن يكون روزا ونيلتون في مستوى أفضل في المباراة المقبلة، لأنهما لم يصلا بعد إلى الجاهزية المطلوبة، ونتمنى أن يمنحونا خيارات أفضل أمام المرمى".

وعن إمكانية عقد صفقات جديدة لتدعيم حتا خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال المدرب: "اغلاق باب الانتقالات يوم 3 فبراير المقبل، ونحن مستعدون للتعاقد مع لاعب مواطن أو مقيم لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".