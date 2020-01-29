الوحدة يفلت من كمين "ذئاب" الفجيرة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق- تصوير سيف الكعبي

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز صعب 2-1 في المباراة التي جرت اليوم على أرضية استاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي ليرتقي الوحدة إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد "ذئاب" الفجيرة عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر.

نجح الفجيرة في الصمود أمام سيطرة الوحدة الميدانية منذ بداية المباراة، ولعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المدافع عبد الله النوبي لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف مع لاعب الوحدة محمد برغش.

ورغم النقص العددي نجح الفجيرة في استغلال المساحات الخالية في دفاع الوحدة نتيجة الضغط الهجومي وتمكن جيفرسون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 69 عكس مجريات المباراة.

وكثف الوحدة ضغطه الهجومي وهدد مرمى الفجيرة إلى أن نجح تيغالي في إدراك التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يطلق خميس إسماعيل قذيقة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس الفجيرة محرزاً هدف الفوز للوحدة وأول هدف له مع العنابي.