شباب الأهلي يعزز صدارته للدوري على حساب حتا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير سالم خميس

عزز شباب الأهلي، صدارته لترتيب دوري الخليج العربي، بوصوله إلى 35 نقطة، بعد تغلبه على ضيفه حتا بهدف وحيد سجله الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي جرت اليوم، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بينما ما يزال رصيد حتا متوقفاً عند 8 نقاط، وبقي في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

جاء الشوط الأول هادئاً في مجمله، رغم محاولة حتا لتسجيل هدف سريعاً في الدقيقة الأولى، وإنقاذ دفاع حتا لأولى فرص شباب الأهلي في الدقيقة 16، بعدما أبعد تسديدة لوفانور إلى ركلة ركنية.

وتمكن شباب الأهلي من تسجيل هدفاً في الدقيقة 30، بتسديدة مباشرة من لاعبه كارتابيا، بعد عرضية يوسف جابر من الجانب الأيسر، وتصدت العارضة لتسديدة لوفانور في الدقيقة 38، وفرض "فرسان دبي" سيطرتهم على مجريات الشوط الأول حتى نهايته بهذه النتيجة.

واصل الفريقان الأداء الهادئ في الشوط الثاني، وحاول الفريقين تنظيم هجمات سريعة، إلا أنها افتقدت الخطورة، وانتهت كلها بسهولة عند المدافعين أو بين أيدي الحارسين.

وكانت أخطر الفرص، انفراد اللاعب محمد أحمد، لاعب حتا في الدقيقة 77، بحارس شباب الأهلي، ماجد ناصر، ولكنه سدد الكرة في جسده، لتضيع فرصة "الإعصار" في تعديل النتيجة، وتسديدة أخرى قوية من راشد سالم لاعب حتا في الدقيقة 80، وإنقاذ متميز من ماجد ناصر.