كلباء يضم البرازيلي غبرائيل ويقترب من وانديرسون

المصدر: كلباء - محمد فضل

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع اللاعب البرازيلي غبرائيل القادم من نادي بارا البرازيلي وذلك ضمن فئة المقيمين، ويجيد اللاعب وظائف الهجوم حيث ينتظر أن يشارك مع النمور خلال المباراة المقبلة أمام الشارقة يوم السبت المقبل ضمن الجولة 15 من دوري الخليج.

كما اقترب كلباء من التعاقد مع البرازيلي وأنديرسون مهاجم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وأجرى اللاعب اليوم الفحوصات الطبية تمهيدا لضمه رسميًا خلال الميركاتو الشتوي الحالي بديلا عن الأردني ياسين البخيت والذي لم يلبي حتى الان تطلعات وطموحات جماهير النمور



من ناحية قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة كلباء ضد العين المؤجلة من الجولة 14 بسبب مشاركة العين خلال مباراته امام بونيودكور الأوزبكي والتي أقيمت امس وانتهت بفوز العين بهدف وحيد وبالتالي تأهله الى مرحلة المجموعات لتلعب مباراة كلباء ضد العين يوم 14 فبراير المقبل بملعب كلباء