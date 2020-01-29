الإمارات تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العربية للتايكواندو بالفجيرة

المصدر: الفجيرة-محمد فضل

حقق لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو ياسر سمير إنجازاً لافتاً بحُصوله على الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة العربية والمقامة هذه الأيام بإمارة الفجيرة، وتألق سمير ضمن منافسات وزن تحت ٤٨ كغم لفئة الشباب وخطف الميدالية الذهبية بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية حيث استهل مشواره نحو الذهب بالفوز على اللاعب المصري يوسف عمرو بنتيجة ١٩-١٦ ومن ثم تخطى عقبة اللاعب السعودي عبدالله مهند وتفوق عليه بنتيجة ١٩-١٦ أيضاً ، وواصل "سمير" تألقه وفاز في الدور نصف النهائي على اللاعب المصري أحمد مجدي بنتيجة ٣٠-١٨ قبل أن يحقق الفوز في النهائي على اللاعب المصري الآخر يوسف الجداوي بنتيجة ٢٣-٣.

كما توج المنتخب الوطني بخمس ميداليات ملونة عبر اللاعبة ميس خميس التي نالت الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت ٣٣ كغم (ناشئات) وكذلك ظفر اللاعب سلطان محمد بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت ٦١ كغم (ناشئين)، وفاز اللاعب عبد الله غلوم بالميدالية الفضية أيضاً ضمن منافسات وزن تحت ٥٥ كغم (شباب) وحقق اللاعبان سلطان العلي (وزن تحت ٥١ كغم، شباب) وموزة عيسى (وزن تحت ٣٧ كغم، ناشئات) ميداليتين برونزيتين.

كما حققت أندية ومراكز الإمارات ٢٣ ميدالية ملونة مع انطلاق البطولة العربية من بينها ٤ ذهبيات و٤ فضيات ١٥ ميدالية برونزية، يذكر أن البطولة العربية يُنظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية وتحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو وتقام منافساتها بمجمع زايد الرياضي وتستمر حتى مساء اليوم وتشهد مشاركة ما يقارب ٧٥٠ مشارك ومشاركة يمثلون ١٣ دولة عربية وهي، مصر، السعودية، سوريا، الأردن، البحرين، المغرب، عُمان، اليمن، الكويت، العراق، تونس، الجزائر إلى جانب الإمارات.