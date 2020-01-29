ديربي بر دبي أبيض

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتهى ديربي بر دبي بنتيجة بيضاء، حيث اقتنع الوصل والنصر بالتعادل السلبي في قمتهما التي أقيمت أمس على ملعب الفهود ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة 22، فيما أصبح رصيد «العميد» 24 نقطة.

من ناحية أخرى،فاز بني ياس على عجمان «٤-١»، ليفك الارتباط بينه والبرتقالي بوصوله إلى النقطة 17، وبقي عجمان في 14 نقطة، وحسم بني ياس المباراة مبكراً بتسجيل 3 أهداف، افتتحها سهيل النوبي (ق 8).

ثم أضاف سلطان الشامسي الهدف الثاني (ق 24)، وعاد النوبي ليسجل هدفه الشخصي الثاني (ق 28)، ونجح عجمان في تقليص الفارق من ركلة جزاء (ق 50) نفذها فييرا، ووسع «السماوي» الفارق 4-1 بهدف رابع سجله سلطان الشامسي (ق 71). وأوقف الجزيرة انتصارات الظفرة عندما فاز عليه بهدف أحرزه مبخوت، ليصل فريقه إلى 27 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وبقي الظفرة في 23 نقطة.