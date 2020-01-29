العين يتأهل إلى مجموعات أبطال آسيا

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

صعد العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بونيودكور الأوزبكي، 1-0 مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، وسجل المدافع المتميز سعيد جمعة هدف الفوز للزعيم (ق 78)، وسيلعب العين أولى مبارياته بدور المجموعات أمام سباهان أصفهان الإيراني في 11 فبراير المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من النصر السعودي، وسباهان أصفهان، والسد.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها العين إلى مرحلة المجموعات من الدور التمهيدي بعد أن فعل ذلك أول مرة في عام 2011 عندما فاز على سيرويجايا الأندونسي برباعية نظيفة، والمرة الثانية في عام 2018 بعد تغلبه على المالكية البحريني بهدفين نظيفين.