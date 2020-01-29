الوحدة والفجيرة.. رد الاعتبار

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - أبوظبي – محمد صادق

يسعى الوحدة إلى رد اعتباره لهزيمته أمام الفجيرة في الدور الأول من دوري الخليج العربي عندما يستضيف فريق «الذئاب» بملعب استاد آل نهيان في الخامسة والربع مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويتطلع الوحدة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة إلى التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري.ورغم الفوارق بين الفريقين التي تصب في مصلحة الوحدة بناء على موقفهما في جدول الترتيب إلا أن مواجهاتهما في دوري المحترفين تعد متعادلة بعد أن حقق كل منهما الفوز على الآخر في 3 مباريات، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن فريقه مطالب بالتحلي بالصبر وعدم التسرع في مواجهة الفجيرة.

وقال خيمينيز إن ضغط المباريات سيعود مرة أخرى، إلا أن الفريق حالياً أصبح يملك عدداً أكبر من اللاعبين بعد التعاقدات الأخيرة ولم يعد هناك مشكلة في هذا الجانب وهو أمر إيجابي وخصوصاً أن شهر فبراير المقبل سيشهد العديد من المواجهات القوية للوحدة.

وبدوره يسعى الفجيرة إلى مصالحة جماهيره وهو الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وسيفتقد الفجيرة أهم أعمدة الدفاع اليوم إذ يغيب كل من فهد سبيل بسبب عقوبة الطرد إلى جانب زميله عبدالله صالح للإنذار الثالث.

ومن جانبه أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أنه حان وقت الجد، مشيراً إلى أن وصول الفجيرة لحاجز الـ20 نقطة سيُجنبه بالتأكيد الهبوط لدوري الهواة منوهاً إلى أنه استنتج ذلك من واقع وأداء الفرق التي تعاني في المؤخرة إلى جانب رصيدها الحالي من النقاط.