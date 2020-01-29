خورفكان والشارقة.. صفحة جديدة

المصدر: خورفكان - محمد فضل - الشارقة - عزالدين جادالله

يستقبل خورفكان ضيفه الشارقة بملعب خالد بن محمد في الثامنة من مساء اليوم بالشارقة، وسيُحاول نسور الخور، والذي دعم صفوفه بعناصر جديدة على مستوى المحترفين الأجانب بعد ضمه ثلاثة برازيليين فتح صفحة جديدة مع جماهير ناديه المغلوبة على أمرها، والتي لم تتذوق طعم الفوز خلال 13 مباراة وهي حصيلة الدور الأول من دوري الخليج العربي حيث اكتفى نسور الخور بأربع نقاط فقط.

وسيدخل المدرب الصربي غوران مباراة اليوم أمام الشارقة بشعار رد الاعتبار بعد أن تعرض الفريق الذي كان يشرف على تدريبه حينها البرازيلي كاميلي للهزيمة أمام الشارقة في افتتاحية مباريات الذهاب، وعلى الرغم من تقديم أبناء الخور مباراة كبيرة وقتها إلا أن الفوز كان من نصيب حامل اللقب، وفي المقابل يسعى فريق الشارقة إلى العودة بالثلاث نقاط وتعويض نزيف النقاط الذي تعرض له بعد هزيمته في ثلاث جولات متتالية، وتقليص الفارق مع شباب الأهلي المتصدر.

وستكون مباراة اليوم الأولى للاعب البرازيلي رامون لوبيز «30 عاماً» المهاجم القادم من فريق فيغالتا سينداي الياباني في صفقة انتقال حُر والذي حل مكان مواطنه المدافع روبسون الذي غادر كشوف خورفكان أمس الأول ليتحدث أبناء الخور بلغة السامبا في ظل تواجد أربعة محترفين برازيليين إلى جانب مقيم من ذات الهوية.

تصحيح

ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية في محاولة لتصحيح الصورة وعلاج الأخطاء ، وعمل عبدالعزيز العنبري المدير الفني للفريق على تجهيز البدلاء لتعويض الغيابات.

لمسة أخيرة

ومن جانبه أعرب الصربي غوران مدرب خورفكان عن أمله أن تكون انطلاقة مباريات مرحلة الإياب مغايرة لما حدث في الدور الأول للفريق والذي لم نتمكن فيه من تحقيق أي انتصار، وأشار إلى أن مباراة اليوم ستكون أمام فريق كبير قائلاً: «قمنا بالتحضير الجيد لمواجهة الشارقة، سنحاول السيطرة المطلقة على خط الوسط إلى جانب تنشيط الفاعلية الهجومية والتركيز على الشق الدفاعي».

وأشار إلى أنه راضٍ عن الانتدابات الجديدة، موضحاً أن فريقه خاض جميع المباريات السابقة بشكل جيد مضيفاً: ما ينقصنا هو اللمسة الأخيرة، وفي اعتقادي بأن الأخطاء الفردية سبب رئيس لهزائم خورفكان في المسابقة.

تحضيرات

أما عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة فأكد أن فريقه في أتم الجاهزية لمنازلة خورفكان، وقال: قمنا بتحضيراتنا العادية للمباراة ونكن احتراماً لكل الفرق التي نواجهها مهما كان ترتيبها في الدوري.

وعن الغيابات بالشارقة، قال: نعاني استمرار غياب عدد من العناصر المؤثرة وعلى رأسهم ايغور كورنادو وسيف راشد للإصابة إلى جانب حالة الطرد من لقاء شباب الأهلي، حيث نال محمد عبدالباسط البطاقة الحمراء في الجولة الماضية؛ وثقتنا كبيرة بالعناصر الموجودة في تحقيق المطلوب منهم.

وتابع: ندرك أهمية الفوز في هذه المرحلة بعد خسارة ثلاث جولات متتالية ونهدف إلى البقاء ضمن المنافسة؛ ونتطلع إلى تغيير صورة الفريق في الدور الثاني.