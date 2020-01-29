شباب الأهلي وحتا.. الصدارة وطوق النجاة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، علي الظاهري

يلتقي شباب الأهلي وضيفه حتا على ملعب استاد راشد بدبي في الخامسة والربع من مساء اليوم، ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، برغبة حصد المزيد من النقاط لتعزيز صدارته لترتيب فرق الدوري، فيما يسعى «الإعصار» إلى الخروج بنتيجة إيجابية، سعياً للخروج من الموقف الصعب حالياً في المسابقة، والعثور على طوق النجاة من الهبوط.

وأكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه للقاء حتا اليوم، ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وقال إن فريقه يبدأ الدور الثاني، وهو في موقف جيد، مشدداً على ضرورة بذل الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين أداء الفريق.

وعلق على فارق الثماني نقاط بين فريقه المتصدر وأقرب المنافسين، بالقول: «تفوقنا على أقرب منافس بثماني نقاط، مما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح، لكن الأهم، هو الاحتفاظ بالصدارة وتحقيق المركز الأول بنهاية الدوري».

وأضاف: «كل الاحصائيات والأرقام لن تفيد إذا لم نحقق المركز الأول ونظفر باللقب في النهاية، ولابد أن ننهي الدور الثاني بشكل جيد كما حدث في الأول، ما يطمئن أن لدينا لاعبين أذكياء يفهمون الموقف الذي نحن فيه».

وعلى الناحية الأخرى يفتقد فريق حتا جهود اللاعب سعيد جاسم في مباراة اليوم أمام فريق شباب الأهلي بسبب بند الإعارة الذي يقضي بعدم المشاركة ضد ناديه السابق، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي صامويل روزا بعد عودته أول من امس من رحلة علاجية قصيرة إلى صربيا، وقد يكون ضمن خيارات المدرب كريستوس كونتيس الذي سيدفع به في الشوط الثاني من المباراة التي يحتضنها إستاد راشد بنادي شباب الأهلي.

وأكد كريستوس كونتيس مدرب حتا، صعوبة المباراة أمام متصدر الدوري، مشدداً على ضرورة اللعب بثقة عالية وعدم الخوف، قائلاً: «المحزن أننا نلعب بشكل جيد ونخسر، لدينا أسلوب مميز، وثقتي كبيرة بأننا سنحصد ثمار هذا الأداء المميز قريباً».