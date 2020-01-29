حمدان بن زايد: كل الأمنيات بالتوفيق لراشد بن حميد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

غرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متمنياً التوفيق للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، حيث كتب سموه: «كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في مهامه، قيادة جديدة لكرة الإمارات وتطلعات لرؤية مستقبلية واعدة، كل الدعم لجهوده وكلنا ثقة في قدرته على إحداث قفزة نوعية في مسيرة كرة الإمارات ومضاعفة الإنجازات وتحقيق طموحات الشارع الرياضي».

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قد فاز بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم بالتزكية للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، بعدما أغلق الاتحاد، باب الترشح للمنصب، دون أن يتقدم أحد لمنافسته عليه، علماً بأن انتخابات اتحاد الكرة ستجرى في 12 مارس المقبل لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة، المستشار سالم بهيان العامري: إن «اللجنة تأكدت من سلامة المستندات التي تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي المرشح لمنصب الرئيس، ولم يتقدم مرشح آخر للمنصب بعد غلق باب الترشح في الموعد المحدد مسبقاً، وهو آخر موعد للدوام الرسمي لاتحاد الكرة، وبالتالي أصبح فائزاً بالمنصب بالتزكية، وأن اللجنة تتمنى له التوفيق في رئاسة الاتحاد».