«الآسيوي» يُشيد باستضافة اتحاد الكرة لمباراتي الملحق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستضافة اتحاد الإمارات لكرة القدم لمباراتي الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2020، والتي جمعت شهر خودرو الإيراني والرفاع البحريني باستاد نادي الشارقة، والاستقلال الإيراني والكويت الكويتي باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وذلك يوم السبت الماضي.

واعتبر الاتحاد القاري أن استجابة اتحاد الإمارات لكرة القدم، برغم الإعلان المفاجئ لإقامة المباراتين على أرض محايدة، جاء سريعاً جداً، حيث قام بتوفير كافة سبل الراحة للفرق المتنافسة وممثلي الاتحاد الآسيوي والحكام من ملاعب تدريب وفنادق ومواصلات.