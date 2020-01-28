دبا الحصن يتعاقد مع المهاجم محمد الصريدي

المصدر: الفجيرة-محمد فضل

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده مع لاعب فريق 19 سنه محمد الصريدي لثلاث سنوات "بعقد احتراف " وذلك لتدعيم صفوف الفريق الاول الطامح للتأهل الى مصاف دوري الخليج العربي ويعد اللاعب الصريدي صفقة ناجحة بكل المقاييس لإدارة النادي الحصناوي اذ سيقوي قدوم اللاعب وهداف فريق 19 سنه خط هجوم المدرب الوطني سليمان البلوشي.

وحضر توقيع العقد مع اللاعب إبراهيم بغداد رئيس مجلس الإدارة ومحمد سرور المشرف الإداري على الفريق الاول الجدير بالذكر أن دبا الحصن يحتل حالياً المركز الثاني ضمن ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة فيما يمتلك الامارات المتصدر 24 نقطة