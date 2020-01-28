شايفر: العناصر الشابة أكبر مكاسب بني ياس

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

عبر الألماني وينفرد شايفر المدير الفني لفريق بني ياس عن سعادته الكبيرة بالمستوى والنتيجة التي حققها على عجمان، وخص في إشادته اللاعب سهيل النوبي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما لزميله سلطان الشامسي.

مشيراً إلى ان الفوز ساهم فيه جميع اللاعبين والأجهزة الطبية والفنية والإدارية، وقال انه لا يميل للإشادة بلاعبين بالاسم، ولكن النوبي وسلطان واحمد شحدة يستحقون ذلك كعناصر شابة ينتظرهم مستقبل واعد.

وقال ان أكبر مكاسبه في المباراة ظهور اللاعبين الشباب بمستوى مميز.

ونفى شايفر ان تكون مهمة فريقه سهلة في المباراة برغم تسجيله 3 أهداف قبل نصف ساعة فقط ثم زيادة الغلة إلى 4 أهداف في الشوط الثاني، مشيرا إلى ان عجمان سبق له في الجولة الماضية التعادل مع الجزيرة وهو يلعب بعشرة لاعبين.