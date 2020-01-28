المنتخبات تطالب بتأجيل نهائي الكأس لتعارضه مع برنامج الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالبت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة بتأجيل المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقرر لها يوم 19 مارس المقبل، لتقام بنهاية الموسم أو في أي وقت آخر، وذلك لتعارضها مع مباراتي المنتخب الوطني (الأبيض) أمام ماليزيا وأندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، في انطلاقة الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس، برئاسة غانم الهاجري عضو اللجنة الانتقالية ورئيس لجنة المنتخبات، بحضور الأعضاء حميد الطاير، عيسى مير، أحمد بن درويش، والمقرر حسان فهد.

وأكد غانم الهاجري، أن الأولوية للمرحلة المقبلة يجب أن تكون للمنتخب الوطني، حتى لا يتكرر ما حدث للمنتخب الأولمبي من ضعف فترة الإعداد، وما نتج عنه من تعثر المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة وضياع فرصة التأهل لأولمبياد طوكيو.

وقال الهاجري: «يجب أن نستشعر الخطر المحدق بالمنتخب الأول، نحن في مرحلة انتقالية وجهاز فني جديد، يريد الحصول على وقته للتحضير للمباريات، ولن نقبل بأي فترات إعداد قليلة ولا تلبي احتياجات الجهاز الفني، خصوصاً للمنتخب الأول، الذي يحتاج لأفضل إعداد ممكن وفترة من التحضير يجب ألا تقل عن أسبوعين، من أجل الوصول للفورمة الفنية المرتفعة، التي تفيد في تقديم أداء مميز».

وأضاف الهاجري قائلاً: «مدرب المنتخب طلب أن يكون تجمع الأبيض قبل مواجهتي ماليزيا وأندونيسيا، من 15 إلى 25 مارس، بعد الجولة التي ستقام يومي 13و14 من الشهر نفسه، على أن يتخلل هذه الفترة إقامة مباراة تجريبية مغلقة وداخلية لتوفير مزيد من التجانس بين اللاعبين خاصة في ظل احتمالية ضم لاعبين جدد للمنتخب خلال المرحلة المقبلة».