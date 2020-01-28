العين يتأهل لمجموعات أبطال آسيا على حساب بونيودكور الأوزبكي

المصدر: العين - طلحة عبدالله- تصوير سيف الكعبي

تأهل العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدف دون مقابل ، مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي للمسابقة، وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين جاء العين في الشوط الثاني وسيطرعلى مجريات اللعب تماما ليهدر عدد من الفرص قبل أن ينجح المدافع المتميز سعيد جمعة في اختراق دفاعات الفريق الأوزبكي ليسجل هدف الفوز للزعيم (ق 78)، وحاول الضيوف العودة للمباراة عبر محاولات عدة لكن العين حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

وسيلعب العين أولى مبارياته بدور المجموعات أمام سباهان أصفهان الإيراني في 11 فبراير المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من النصر السعودي، وسباهان أصفهان، والسد.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها العين إلى مرحلة المجموعات من الدور التمهيدي بعد أن فعل ذلك أول مرة في عام 2011 عندما فاز على سيرويجايا الأندونسي برباعية نظيفة، والمرة الثانية في عام 2018 بعد تغلبه على المالكية البحريني بهدفين نظيفين.