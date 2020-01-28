الجزيرة يعطل الظفرة ويقفز للمركز الثاني مؤقتاً

المصدر: ابوظبي - احمد عيسى

أوقف الجزيرة إنتصارات الظفرة عندما فاز عليه مساء اليوم في الجولة 14 من دوري الخليج العربي بهدف أحرزه نجمه علي مبخوت في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء الذي رفعت نتيجته رصيد الفائز إلى 27 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبقى الظفرة في 23 نقطة.

وشهدت المواجهة أداء قويا من الفريقين منذ بداية اللقاء الذي أنطلق بأفضلية واضحة للجزيرة أكدها الهدف المبكر الذي أحرزه على مبخوت مستفيدا من عكسية خلفان مبارك خلف المدافعين حولها مبخوت الخال من الرقابة إلى هدف بكل سهولة، وبعدها واصل فخر أبوظبي سيطرته حتى نظم الظفرة صفوفه وعاد إلى اللقاء بعدة هجمات بحثا عن هدف التعادل كان ابرزها رأسية من جواو بيدرو أبعدها حارس المرمى على خصيف بصعوبة.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم الجزيرة بكثافة بحثا عن هدف تامين اللقاء مع تراجع واضح للظفرة في تكرار لمشهد الشوط الأول، واتيحت فرصة لفخر أبوظبي من ضربة ثابتة من أمام الصندوق لعبها على مبخوت في الحائط وكان بمثابة إنذار للظفرة الذي أستشعر الخطورة وهدد مرمى ضيفه وكاد أن ينجح في تعديل النتيجة من ضربة ثابتة نفذها خالد باوزير بإتقان لكن خصيف نجح في الإبعاد، وبالمقابل قاد الجزيرة أكثر من هجمة وإحرز هدفا بواسطة مبخوت لكن الحكم نقضه بحجة التسلل، كما تراجع الحكم عن قرار إحتساب ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة أيضا بعد التشاور مع رجل الراية ودون الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقائق الأخيرة تبادل الفريقان الهجمات وسط حماس الجماهير في المدرجات دون أن يأتي الهدف، حتى أعلن الحكم محمد عبيد خادم عن نهاية اللقاء بفوز الجزيرة رقم 12 على الظفرة في تاريخ دوري المحترفين.