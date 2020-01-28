بني ياس يفك الارتباط مع عجمان برباعية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم- تصوير غلام كاركر

لم يجد بني ياس صعوبة في العودة بنقاط الفوز الثلاثة من ملعبه مضيفه عجمان "4-1" في انطلاقة مباريات الفريقين بالدور الثاني لدوري الخليج العربي، ليفك الارتباط بينه وعجمان بوصوله للنقطة 17 وبقي عجمان في 14 نقطة.

وحسم بني ياس المباراة مبكراً قبل مرور نصف ساعة بتسجيل 3 أهداف على التوالي افتتحها سهيل النوبي "ق 8" ثم أضاف سلطان الشامسي الهدف الثاني "ق 24"

وعاد النوبي ليسجل هدفه الشخصي الثاني "ق 28" لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيف "السماوي" 3-0، وتحسن أداء عجمان في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق مبكراً من ركلة جزاء احتسبها الحكم سلطان محمد صالح "ق 50" نفذها بنجاح فاندر فييرا.

وفي الوقت الذي حاول فيه عجمان العودة للمباراة بهدف ثانٍ، استعاد بني ياس السيطرة ونجح سلطان الشامسي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني "ق 71" ليوسع النتيجة إلى 4-1.