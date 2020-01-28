راشد بن حمدان يهنئ لاعبي النصر بالكأس

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مساء أمس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق تدريبات المران الأخير استعداداً لمواجهة الوصل لحساب الجولة 14 للدوري الليلة.

‏والتقى الشيخ راشد بن حمدان بالجهاز الفني واللاعبين وهنأهم بتحقيق لقب كأس الخليج العربي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف العميد وتطلعاته، بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة وإبراهيم الفردان المدير المالي ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار.