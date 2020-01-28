هزاع بن زايد وأحمد بن محمد يهنئان راشد بن حميد برئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، في تدوينة على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بفوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة اتحاد الكرة.

وقال: «نبارك للشيخ راشد بن حميد النعيمي ترؤسه اتحاد الكرة، وكلنا ثقة بأنه سيحقق المزيد من الإنجازات للكرة الإماراتية وسيواصل مسيرة التطوير حتى تتبوأ هذه الرياضة المهمة المكانة التي تستحقها سواء في الاستحقاقات الداخلية أو الخارجية».

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية، في تدوينة على حساب سموه على «تويتر» الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة اتحاد الكرة وقال: «نسأل الله له التوفيق في مهمته المقبلة، ونثق بقدرته على إطلاق مرحلة جديدة من الإنجازات في مسيرتنا الكروية انطلاقاً من خبرته الطويلة في هذا المجال». وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي برئاسة الاتحاد بالتزكية لعدم تقدم مرشح آخر.