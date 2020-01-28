3 مباريات تدشن الدور الثاني للدوري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم مباريات الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي تمثل بداية الدور الثاني للبطولة، ويلعب الوصل مع النصر في الثامنة مساء باستاد زعبيل، فيما يلتقي في السابعة، و15 دقيقة الظفرة مع الجزيرة باستاد حمدان بن زايد، وعجمان مع بني ياس في استاد راشد بن سعيد، وتفوح رائحة الزمن الجميل من ديربي بر دبي بين الوصل والنصر،ويحتل «العميد» المركز السادس برصيد 23 نقطة، يليه «الإمبراطور» بـ21 نقطة.

ويلتقي عجمان مع بني ياس لفك الارتباط، ويتساوى الفريقان في رصيد 14 نقطة،ويلعب الظفرة «14 نقطة» مع الجزيرة «24 نقطة»، بطموح رد الاعتبار من خسارة الدور الأول «2-0».