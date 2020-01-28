العين وبونيودكور في رحلة العبور اليوم

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

يستضيف العين في السابعة إلا ثلث من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد فريق بونيودكور الأوزبكي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بطموح العبور إلى مرحلة المجموعات بالبطولة.

وأنهى «الزعيم» تحضيراته بمران، أمس، باستاد خليفة بن زايد، وبات في كامل جاهزيته للعبور إلى مرحلة المجموعات، برغم غياب عدد من اللاعبين خصوصاً في الخط الخلفي، حيث يفتقد الفريق كلاً من مهند العنزي، ومحمد فايز، بالإضافة إلى محمد جمال، ويدخل الفريق المباراة بأجنبيين اثنين فقط هما الياباني شيوتاني، والتوغولى لابا كودجو، بعد رحيل الجزائري عبد الرحمن مزيان عن الفريق.