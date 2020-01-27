راشد بن حميد النعيمي يدعو الجمهور للمشاركة الفعالة في إنجاح البطولة الأغلى

المصدر: دبي – العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعد واحدة من أهم البطولات الكروية والأنشطة الرياضية في الدولة. وتعد البطولة الأغلى جزءاً أساسيا من التاريخ الرياضي الإماراتي وستبقى كذلك.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى البطولة تشكل أحد أبرز الأنشطة الرياضية والاجتماعية في دولة الإمارات التي تبهر العالم بإنجازاتها وتقدمها ومواقفها المشرفة في جميع القضايا. مشيراً إلى أن البطولة الأغلى تحظى بتغطية إعلامية محلية وخارجية واسعة.

وأوضح أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته لجعل نسخة 2020 مميزة في كل تفاصيلها. وتمنى للفرق التي تأهلت التوفيق والنجاح، ودعا الجمهور إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وجدد الشيخ راشد شكر الأسرة الكروية إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة الإماراتية وللرياضيين. مشيداً بمتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم لعمل الاتحاد. خاصة اهتمام سموه الكبيرة ببطولة كأس رئيس الدولة.