الانضباط تغرم الشارقة 80 ألف درهم بسبب جماهيره

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي تغريم نادي الشارقة 80 ألف درهم لقيام عدد من مشجعيه عقب مباراة الفريق مع شباب الأهلي ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، بإتلاف مقاعد في الدرجة الثانية باستاد راشد بنادي شباب الأهلي، كما عاقبت اللجنة مدير فريق الشارقة عبد العزيز محمد بتغريمه 10 آلاف درهم بسبب تصريحات إعلامية اعتبرتها اللجنة مسيئة بحق حكم المباراة عادل النقبي.

وفي السياق نفسه أوقفت الانضباط لاعب بني ياس جون تيبار مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء على لاعب من النصر دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" العقوبة التي اتخذت بحق نادي الشارقة جاءت بعد اطلاع اللجنة على تقرير مقدم من مراقب المباراة مدعم بقاطع فيديو كشف حجم الضرر الذي تعرضت له مقاعد في استاد راشد في دبي من قبل عدد من مشجعي نادي الشارقة".