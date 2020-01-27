العنبري: لم نأخذ قراراً بالاستغناء عن أي لاعب

المصدر: الشارقة ــ عز الدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن الجهاز الفني لفريقه لم يتخذ قراراً بالاستغناء عن أي لاعب، مشيراً إلى أن غوميز باق حتى الآن.

وقال: الأجانب باقون ولم نتخذ قراراً بالتخلي عن أي منهم وتنتظرنا مواجهات مهمة في الدوري وفي البطولة الآسيوية.

وأضاف: غوميز قبل 4 مباريات قدم مستويات طيبة، لكن تراجع بعض اللاعبين أثر على مردوده وكلنا ثقة في عودته في الدور الثاني، لدينا الآن خمسة محترفين أجانب ونتابع إصابة إيغور وتنتظرنا مباريات في الآسيوية.

وعن لقاء فريقه بنظيره خورفكان بعد غد في الجولة 14 لدوري الخليج العربي، قال: نحن في أتم الجاهزية لمنازلة خورفكان، مشيراً إلى أن الشارقة لن يخدعه المركز الذي يحتله خورفكان حاليا.

وقال: قمنا بتحضيراتنا العادية للمباراة ونكن احتراماً لكل الفرق التي نواجهها مهما كان ترتيبها في الدوري.

وأثنى العنبري على لاعبي خورفكان، مشيرا إلى أنه استقطب مؤخرا مجموعة من اللاعبين وسيقاتل للخروج من المركز الذي يحتله حاليا.

وقال: لقد قدموا مستويات طبية أمام العين بالرغم من الخسارة.

وعن الغيابات بالفريق قال: نعاني من استمرار غياب عدد من العناصر المؤثرة وعلى رأسهم ايغور كورنادو وسيف راشد للإصابة إلى جانب حالة الطرد في صفوف الفريق في لقاء شباب الأهلي حيث نال محمد عبد الباسط البطاقة الحمراء في الجولة الماضية؛ وثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة في تحقيق المطلوب منهم.

واختتم العنبري حديثه بالقول: ندرك أهمية الفوز في هذه المرحلة بعد خسارة ثلاث جولات متتالية ونهدف إلى البقاء ضمن المنافسة التي نتطلع ان نستمر بين فرق الدوري حتى نهاية الموسم؛ ونتطلع إلى تغيير صورة الفريق في الدور الثاني.