راشد بن حميد رئيساً لاتحاد الكرة بالتزكية

المصدر: دبي ــ العوضي النمر

فاز الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية، برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية للدورة المقبلة 2020/2024، بعد أن أغلق باب الترشح لمنصب الرئيس في الخامسة من مساء اليوم دون أن ينافسه أي مرشح اخر، وبذلك أعلن عن فوزه بالتزكية كشخص الرئيس لقيادة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة وفي انتظار التزكية الرسمية لقائمته.

واعتمدت لجنة الانتخابات خلال اجتماعها قبل قليل برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وحمد خميس حمد، عبد الرحمن العامري، عبد الرحمن محمد الشرهان، أعضاء اللجنة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة فوز الشيخ راشد بن حميد بعد ان استوفي ترشحه كل الشروط.

وستكون الخطوة التالية فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية بتاريخ 4 فبراير 2020، ويغلق هذا الباب بتاريخ 13 من ذات الشهر، بعدها يعلن الشيخ راشد قائمته النهائية والتي سيتم الاقتراع عليها يوم 12 مارس المقبل.

وستتخلل تلك الفترات إجراء فحص لاستمارات المرشحين والطعون عليها ان وجدت، وإخطار الأندية الاعضاء بالقائمة النهائية المعتمدة والتي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.