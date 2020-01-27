انتخابات رابطة المحترفين 9 مارس

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

حددت لجنة الانتخابات في رابطة المحترفين يوم 9 مارس المقبل لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للرابطة للدورة الانتخابية المقبلة 2020 - 2024، وتسبق موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والمحدد لها 12 مارس.

وشهد أمس عقد اجتماع للجنتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات في أول اجتماع لهما في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي.

وتم خلال الاجتماعين تسمية رئيس ونائب الرئيس لكل لجنة، إذ تقرر أن يترأس محمد علي عامر لجنة الانتخابات، والمحامية شيخة علي الكعبي في منصب نائب الرئيس، فيما أسندت رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات للمستشار محمد عبد الله الجابري، وعبد الله خميس بو عميم نائباً للرئيس.