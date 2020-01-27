راشد بن حميد يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية، باتحاد الكرة أمس بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة خلال الانتخابات التي تجري 12 مارس المقبل للدورة الانتخابية 2020 - 2024، ممثلاً عن نادي عجمان، وجاء الترشح في اليوم قبل الأخير الذي حددته لجنة الانتخابات للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة الاتحاد، حيث من المقرر أن يغلق اليوم الباب بشكل رسمي ويتوقع أن يفوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتزكية.

وتعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً خلال الأيام المقبلة برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، لبحث أوراق ترشح الشيخ راشد بن حميد وفق اللوائح ثم اعتماد طلب الترشيح.

ويتم فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية من 4 - 13 فبراير.