جماهير قمة الدوري تحفظ ماء وجه المدرجات

المصدر: دبي - العوضي النمر

في ظل الطقس الرائع، وعودة منافسات الدوري بعد توقف استمر 21 يوماً، وسخونة التنافس داخل الملعب بين الفرق سواء على القمة أو القاع، ووجود سحب على تذاكر المباريات للفوز بسيارة فاخرة، توقع الجميع أن يكون الحضور الجماهيري في هذه الجولة لافتاً للأنظار، إلا أن الحضور الجماهيري جاء خجولاً خلال الجولة الـ 13 لدوري الخليج العربي، فلم يشاهد المباريات السبع سوى 11 ألفاً و534 متفرجاً بمعدل 1647 متفرجاً في المباراة الواحدة، وهذا رقم لا يتناسب على الإطلاق مع الجهود الرامية لحض الجماهير على الحضور للمدرجات والتي تبذلها رابطة المحترفين.

حضور متميز

هناك العديد من الملاحظات على الحضور الجماهيري خلال الجولة المنتهية، منها أن مباراة واحدة حرص على مشاهدتها 6669 متفرجاً وهي مباراة القمة بين شاب الأهلي والشارقة، والتي حفظت ماء وجه المدرجات، ولم يخيب لاعبو الفريقين أمل تلك الجماهير، حيث قدموا مستوى فنياً متميزاً، في المقابل شهدت 6 مباريات حضوراً جماهيرياً بلغ 4856 متفرجاً، أي أقل من حضور مباراة القمة وحدها، وهذا يدعو للاستغراب.

كما كان الحضور ضعيفاً للغاية في مباراة النصر مع بني ياس، على الرغم من حالة النشوة التي يعيشها النصراوية بعد الفوز بلقب بطولة كأس الخليج العربي، ومن غير المعقول في وسط تلك الأجواء المفرحة لا يحضر المباراة سوى 975 من جمهور الفريقين، كما لايزال جمهور الوصل غاضباً من إدارة ناديه، فلم يحضر مباراة الفريق أمام كلباء سوى 643 متفرجاً.