سوشيال ميديا.. دموع شوكوروف.. مشهد ختام الدور الأول

المصدر: دبي - علي الظاهري

تصدرت مباراة القمة بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة، المشهد في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي، ويعتبر بكاء لاعب الشارقة الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، بعد خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، هو المشهد الأبرز، الذي كان حديث الساحة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حيث أكد العديد من المتابعين أن ردة فعل اللاعب الحزينة، تترجم معاني الوفاء والإخلاص تجاه فريقه الشارقة.

وأكد المحلل الرياضي علاء مدكور، أن ردة فعل اللاعب، تعتبر طبيعية، في ظل الظروف العامة للمباراة، وعلاقة اللاعب بناديه، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «ردة فعل طبيعية للاعب، عاش المباراة بكل جوارحه، من روح وحماس ورغبة في تصحيح الأوضاع.. عاد الشارقة للمباراة بعد إضافة الهدف الثاني، إلا أن اللقاء انتهى بالخسارة.. وأقف أيضاً عند ما فعله عبد الباسط، الذي تلقى بطاقة حمراء، والطرد هو السبب الأول والمؤثر في خسارة الشارقة.. الطرد في مثل هذه المباريات كارثة».

وأكد المغرد محمد سعيد، أن المشهد يترجم العلاقة القوية بين اللاعب وناديه، وقال في تغريدة نشرها على «تويتر»: «من أجل الشعار.. الحب والوفاء والغيرة والعشق والانتماء والإخلاص والروح القتالية.. هي أشياء لا تشترى.. هناك لاعبون يلعبون من أجل الشعار».

وقال حمدان الحوسني: «أنا وحداوي وتأثرت.. يا ليت كل اللاعبين المحترفين مثل شوكوروف». وقال المغرد طارق القصير: «لاعب بألف لاعب.. شكراً شوكوروف».

روح جميلة

وطالب المغرد هادف الكتبي، بأن يتميز جميع اللاعبين بهذه الروح، قائلاً: «هذه الروح التي نتمناها.. شكراً شوكوروف على هذه الروح الجميلة، لا تستحق الخسارة أنت وأصدقاؤك».

وثمّن عبد الله المعيني مجهود اللاعب مع الفريق، وقال: «شكراً شوكوروف.. لا بأس يا بطل، سنعوضها، والمشوار أمامنا طويل.. شكراً لحبك، شكراً لعطائك، شكراً للجميع».

وفسر @saifbinshamlan، تصرف اللاعب قائلاً: «شوكوروف يعتبر نفسه ابن النادي، والسبب موقف النادي في علاجه عندما أصيب وصبر عليه، هذا هو الوفاء، وشوكوروف رمز للوفاء».

شاطره الرأي @bierho0off، والذي نشر تغريدة كتب فيها: «حدثني عن الروح.. حدثني عن الإصرار.. حدثني عن العزيمة.. حدثني عن الوفاء.. حدثني عن الانتماء.. أحدثك عن محور الكون شوكوروف».

بطل الشتاء

في المقابل، أشاد العديد من المتابعين بفوز شباب الأهلي في المواجهة، وتتويجه بطلاً للشتاء عن جدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، وقال الإعلامي مصطفى الآغا: «ألف مبروك شباب الأهلي بطل الشتاء، بفوزه على الشارقة، وصدارة مطلقة لدوري الخليج العربي».

وعلق خالد العوضي إعلامي رياضي، قائلاً: «بطل الشتاء شباب الأهلي يغرد في الصدارة وحيداً، ويبدو أنه سيستمر مغرداً إلى الدرع». وأضاف: «الشارقة قدم مباراة مميزة ».

واستعرض حسن الجسمي «إعلامي رياضي»، ما حققه فريق شباب الأهلي مع ختام الدور الأول للبطولة، وقال: «الأكثر فوزاً والأقل خسارة.. الأفضل هجومياً والأقوى دفاعياً.. بخسارة وحيدة، يوسع الفارق إلى 8 نقاط عن أقرب منافس مع نهاية الدور الأول.. شباب الأهلي بطل الشتاء.. وبخطى ثابتة نحو اللقب».