عادل النقبي يتميز في إدارة قمة الجولة 13

المصدر: دبي - العوضي النمر

وضع الحكم عادل النقبي بصمته بشكل متميز على مباراة قمة الجولة 13 من دوري الخليج العربي، التي جمعت شباب الأهلي المتصدر بضيفه الشارقة حامل اللقب، في جولة لم تحدث فيها أخطاء مؤثرة من قبل قضاة الملاعب.

وأشاد خالد الدوخي الحكم الدولي الأسبق بمستوى وأداء قضاة الملاعب خلال الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، وقال: هناك تطور ملاحظ في الأداء خلال الجولات الأخيرة، ولا توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج المباريات في الجولة.

وعن صرخة ناديي كلباء والشارقة من التحكيم يقول الدوخي طرد لاعب كلباء صحيح، ولا توجد أخطاء تحكيمية أثرت في فريق كلباء، في المقابل كانت هناك ركلة جزاء لصالح الوصل لم يتم احتسابها، وأما مباراة الشارقة مع شباب الأهلي فقد أدارها الحكم عادل النقبي بشكل جيد وقراراته كانت صحيحة، وبالنسبة لغضب الشارقة من ركلة الجزاء الثانية لصالح أحمد خليل، فهي ركلة صحيحة لأن احتساب الخطأ لم يكن بسبب الدفع بالكتف بل ركل مدافع الشارقة لقدم مهاجم الأهلي وبالتالي القرار سليم كما أن طرد لاعب الشارقة محمد عبدالباسط سليم أيضاً لكونه يستحق الإنذار في الحالتين.

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وعن تعدد حالات الطرد في مباريات الجولة والتي وصلت إلى 7 حالات للمرة الأولى هذا الموسم يقول خالد الدوخي، مباريات الجولة الأخيرة للدور الأول شهدت منافسات ساخنة سواء في القمة والقاع، ما وضع اللاعبين تحت ضغط نفسي كبير، أثر فيهم وظهر ذلك خلال توتر أعصاب العديد من اللاعبين، فارتكبوا عدداً من الأخطاء.

وعن تقنية الفيديو واستغراق قضاة الملاعب وقتاً طويلاً في التحدث مع زملائهم حكام الفيديو رغم الاطلاع على الحالة، يقول خالد الدوخي أتمنى مزيداً من التركيز لقضاة الملاعب في الساحة ومزيداً من التعاون بينهم وبين زملائهم بتقنية الفيديو، حتى يخرج القرار بشكل صحيح وسليم يحقق العدالة بين الجميع.

ونصح خالد الدوخي قضاة الملاعب بعدم التحدث مع زملائهم في تقنية الفيديو بعد قيام الحكم بمشاهدة المخالفة حتى لا يحدث تشويش على القرار وتشك الأندية في صحته.