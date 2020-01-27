مبخوت وتيغالي وكايو 1X 3

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أثيرت بعض التساؤلات حول المنافسة المرتقبة في المنتخب الوطني، بين الثلاثي الدولي، علي مبخوت هداف الأبيض والجزيرة، وسبستيان تيغالي مهاجم الوحدة، وكايو مهاجم العين، وعن المردود الفني المنتظر لدعم خط هجوم الأبيض، وأبرز التساؤلات حول الثلاثي المتميز والذي يسعى لهدف وحيد وهو خدمة الأبيض، ولعل تشابه مركزي مبخوت وتيغالي حيث يلعبان في مركز المهاجم الصريح، يثير السيناريو المتوقع، وهل سيكون أحدهما احتياطياً للآخر طالما يتشابهان في نفس مركز «رأس الحربة» أم أن المدير الفني للمنتخب الوطني إيفان يوفانوفيتش لديه حلول فنية بتوظيف اللاعبين معاً. وبالنسبة لكايو فإنه خارج «الحسبة» حيث يلعب مهاجم«ثانٍ» سواء في الجهة اليمنى أو اليسرى، وبعيداً عن المهاجم الصريح.

قائمة الهدافين

وبمقارنة سريعة، يتربع مبخوت على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني برصيد 64 هدفاً، متخطياً «الأسطورة» عدنان الطلياني الثاني في القائمة بـ 53 هدفاً، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للأبيض في كأس آسيا برصيد 9 أهداف، وهداف البطولة نفسها نسخة 2015 بـ 5 أهداف، وعلى مستوى الهدافين التاريخيين للدوري، يحتل تيغالي الترتيب الثاني برصيد 148 هدفاً، ومبخوت ثالثاً 141 هدفاً، ويتصدر القائمة فهد خميس 165 هدفاً.