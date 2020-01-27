«كوكتيل» أجانب القمة بـ18 مليون يورو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت قمة دوري الخليج العربي، التي جمعت بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة مساء الجمعة الماضية، وحسمها «فرسان دبي» بنتيجة 3-2 في ختام الدور الأول، «كوكتيلاً» من اللاعبين الأجانب متعددي الجذور، ومن 6 جنسيات مختلفة، وبلغت قيمتهم التسويقية 18 مليوناً و450 ألف يورو، بخلاف اللاعبين المواطنين، لتخرج المواجهة المثيرة على أرض استاد راشد بدبي، حافلة بالقوة وعامرة بالأهداف.

شارك في المباراة التي جمعت بين المتصدر والوصيف، 10 لاعبين أجانب بنسبة وصلت إلى 35.71% من جملة اللاعبين الـ28 الذين ظهروا على أرض المستطيل الأخضر للمباراة، واللافت في الأمر، ليس جنسيات اللاعبين العشرة، ولكن تعدد الجنسيات والجذور، مع تقارب القيم التسويقية بشكل كبير، ليكون اللقاء أشبه بتحدٍّ بين مدارس كروية متعددة الألوان والمهارات.

4 لاعبين

دفع شباب الأهلي، بطل الشتاء، ومتصدر دورينا، بأربعة لاعبين أجانب، بعدما قام بإعادة تسجيل لاعبه دافيد مارياني في قائمته الرئيسة بشكل مؤقت، وحتى استعادة خدمات لاعبه المصاب ليوناردو، ومارياني المسجل بجنسيته السويسرية، لديه أيضاً جنسية إيطالية، وينتمي إلى جذور مكسيكية، وتم الدفع به في الدقيقة 68 من المباراة بديلاً للاعب عيد خميس.

تشكيلة

وأما اللاعبون الأجانب الثلاثة الآخرون، فهم الأرجنتيني كارتابيا، الذي سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45، والإسباني بيدرو كوندي، والمنضم قبل أيام لـ«فرسان دبي»، ولوفانور، وهو اللاعب المسجل في قائمة الفريق بالجنسية البرازيلية، ولكنه يحمل أيضاً جنسية مولدوفا، ويشارك لوفانور زميله مارياني، في كونهما الأعلى قيمة تسويقية في الفريق بمليوني يورو لكل منهما.

في المقابل، دفع الشارقة بتشكيلة ضمت ستة لاعبين أجانب موزعين بين أربعة لاعبين محترفين وهم كايو لوكاس، ريان مينديز، ريكاردو غوميز وشوكوروف، ولاعبين مقيمين وهما ماركوس مليوني، ورافائيل دوسانتوس، والذي لم تعرف قيمته التسويقية، وكلاهما من البرازيل، ومعهما كايو، الذي تم قيده قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة، بديلاً لمواطنه المصاب أيغور كوناردو، فيما شوكوروف من أوزبكستان، في حين، مينديز وغوميز من الرأس الأخضر، ولكن الأول تم تسجيله بالجنسية الفرنسية، والثاني بالجنسية البرتغالية، وغوميز الأعلى قيمة تسويقية في الشارقة بـ3.6 ملايين يورو.