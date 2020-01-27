8 هدافين يدخلون تاريخ الدوري الإماراتي

المصدر: دبي- العوضي النمر

منذ انطلاقة دوري المحترفين الإماراتي في موسم 2008، 2009، وحتى الآن، دخل 8 هدافين تاريخ البطولة من أوسع أبوابها بأهدافهم وأرقامهم التاريخية، بداية من البرازيلي دياز لاعب العين صاحب أول هدف في دوري المحترفين، ونهاية بأحمد خليل لاعب شباب الأهلي صاحب الهدف رقم 6000.

دياز

البداية كانت بأول هدف في المسابقة وسجله البرازيلي دياز لاعب العين في مباراة فريقه أمام الشارقة، والتي انتهت بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون مقابل.

حسني عبدربه

دخل اللاعب المصري حسني عبد ربه تاريخ البطولة بتسجيله للهدف رقم 100 في مباراة فريقه الأهلي حين ذاك أمام الخليج، والتي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

إسماعيل بنغورا

سجل الغيني إسماعيل بنغورا لاعب النصر الهدف رقم 1000 في تاريخ دوري المحترفين في مباراة فريقه أمام الشباب حين ذاك، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ميشيل لورنت

أما الهدف رقم 2000 فقد سجل باسم الفرنسي ميشيل لورنت لاعب الشعب حين ذاك، في مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

غرافيتي

أما البرازيلي غرافيني لاعب الأهلي فقد سجل الهدف رقم 3000 في مباراة فريقه أمام عجمان، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

داوود علي

ودخل داوود علي لاعب الشباب كأول لاعب مواطن في موسوعة الأهداف التاريخية بتسجيله للهدف رقم 4000 في مباراة فريقه أمام العين، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

حسين الشحات

ودخل حسين الشحات لاعب العين الموسوعة بتسجيله للهدف رقم 5000، في مباراة فريقه أمام عجمان، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة كبيرة بسبعة أهداف دون مقابل.

أحمد خليل

وكان آخر المسجلين في موسوعة الأرقام القياسية لدوري المحترفين لاعب شباب الأهلي أحمد خليل الذي سجل الهدف رقم 6000 في تاريخ دوري المحترفين، في مباراة فريقه أمام الشارقة الأخيرة، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.