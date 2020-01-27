لا يزال البحث جارياً عن بصمة خيمينيز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

رغم الفوز الذي حققه الوحدة على حتا بهدفين في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي بعد العودة من فترة التوقف، فيما اعتبره البعض بمثابة بداية جديدة لفريق العنابي عقب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي لدعم الصفوف إلا أن الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للفريق تعرض لانتقادات شديدة من جانب جمهور الوحدة الذي يرى أن المدرب لم يستطع حتى الآن من وضع بصمته على الأداء وإيجاد شكل وهوية للفريق.

صفقات

وشكلت الصفقات الجديدة التي أبرمها الوحدة وبلغ عددها 7 صفقات بضم خميس إسماعيل وفارس جمعة والأجنبيين باول خوسيه موبوكو ولي ميونغ، بجانب المقيمين لوكاس بيمنتا وبيدرو بافلوف، بالإضافة إلى استعادة خالد الظنحاني من إعارته لبني ياس، قبل أن يضم مؤخراً المدافع التونسي علاء زهير ـ شكلت - حالة من التفاؤل لدى الوحداوية الذين وصفوا الصفقات بالجيدة خاصة في ظل الظهور الأول الجيد للوافدين الجدد لاسيما المدافع البرازيلي المقيم لوكاس الذي حصل على الإشادة الأكبر في مباراة حتا، إلا أن الكثير من الجماهير انتقدت أداء المدير الفني، وأنه لم يعد يملك حججاً لتحسين الأداء بعدما كانت المشكلة الأكبر التي يعاني منها الفريق في النصف الأول من الموسم النقص العددي في الصفوف وعدم وجود العناصر الكافية لتغطية كل المراكز، فيما ذهب البعض للمطالبة بإقالة خيمينيز والتعاقد مع مدرب آخر للاستفادة من التغير الحادث في صفوف الفريق.