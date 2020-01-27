خورفكان يجري وراء «السراب»

المصدر: (خورفكان- محمد فضل )

لم يجنِ فريق خورفكان أي فوائد أو نقاط خلال ترحاله بين ملعبي اتحاد كلباء واستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، فالوافد الجديد لعالم الأضواء والشهرة، والذي ينتظر جمهوره انتهاء العمل من ملعبه في خورفكان، لم يحصد سوى السراب وضياع النقاط خلال مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي، والتي احتل بها المركز الأخير في المسابقة، برصيد أربع نقاط فقط من أربع تعادلات، والبقية خسائر.

لم يتمكن خورفكان من الترقي أعلى من المركز الـ 14 منذ انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، وبخلاف فوز وحيد في مسابقة الكأس على العين برباعية، لم يتذوق الفريق طعم أي انتصار في دوري الخليج العربي، وإذا لم يتمكن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي جوران، من إنقاذ الفريق خلال مباريات الدور الثاني، فإن المحصلة في نهاية الأمر لن تكون في مصلحة الفريق، والذي بات المرشح الأول للعودة من جديد إلى دوري الهواة، إلا إذا كان للاعبين رأي آخر خلال مباريات مرحلة العودة، التي يستهلها الفريق بمواجهة الشارقة الأربعاء المقبل، بملعب خالد بن محمد بالشارقة.