صدقت توقعات الرمادي بـ 14 نقطة

المصدر: (عجمان-ياسر قاسم )

صدقت توقعات أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، بأن فريقه سوف ينهي الدور الأول في النقطة 14 على أقل تقدير، الرمادي أكد في منتصف مشوار الدور الأول، بعد الخسارة 3 مرات على التوالي، أمام كل من الظفرة والوحدة وشباب الأهلي، وكان عجمان وقتها جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات، بالتعادل مع بني ياس ثم الفوز على النصر والوصل.

وجاءت توقعات الرمادي وسط حالة من الخوف الشديد على الفريق «البرتقالي»، جراء خسارة أحد محترفيه الأجانب «حامد دومبيا»، الذي أصيب بكسر مضاعف في الجولة الرابعة أمام الظفرة، وترتب عليها الخسارة في تلك المباراة، ثم توالت الخسائر بعدها أمام الوحدة ثم شباب الأهلي، ورغم هذه الظروف المعنوية الصعبة من النتائج، وخسارة محترف أجنبي، كان المدرب أيمن الرمادي متماسكاً وواثقاً بقدرة فريقه على العودة، وبالفعل بدأ عجمان يعود لحصد النقاط من الجولة الثامنة، بتعادل مع خورفكان ثم تأرجحت النتائج بين فوز وخسارة وتعادل، حتى وصل للنقطة 13 قبل فترة التوقف الأخيرة، ورغم صعوبة المهمة في آخر مباريات الدور الأول أمام الجزيرة، ظل الرمادي متمسكاً بتوقعاته بالوصول للنقطة 14 على أقل تقدير.

وبالفعل، نجح عجمان في تحقيق ذلك، وكان قريباً من الوصل للنقطة 16، وتحقيق فوزٍ غالٍ على الجزيرة، الذي تعادل في المباراة من ركلة جزاء، مستثمراً النقص العددي في عجمان، بطرد حسن زهران في نهاية الشوط الأول.

علق الرمادي على صدق حدسه في ذلك، بأن الفريق كان مؤهلاً لتحقيق أكثر من ذلك، وكان في مقدوره الوصل للنقطة 20، بحسب البداية الجيدة في أول 3 جولات، ولكن إصابات عدد من اللاعبين، وخسارة محترف أجنبي في وقت مبكر، جعلته يكون واقعياً في العمل على إنهاء الدور الأول برصيد 15، أو 14 نقطة على أقل تقدير.