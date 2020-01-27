5 متغيرات تخيم على دوري الإمارات

المصدر: دبي ـ علي شدهان

خيمت 5 متغيرات شهدتها كرة القدم الإماراتية في الآونة الأخيرة، على مباريات الجولة 13 والختامية من الدور الأول لدوري الخليج العربي، وألقت بظلالها على مسار تلك المباريات في ظل حقيقة أن أي متغير في عالم كرة القدم، يُسهم في رسم معالم مرحلة جديدة.

المتغيرات

وتمثل المتغير الأول من المتغيرات الخمسة بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس مروان بن غليطة، والثاني: منح فرصة تمثيل منتخب الإمارات الأول للاعبين تيغالي وكايو، وقيدهما في سجلات اتحاد اللعبة لاعبين مواطنين، والثالث: تفاوت انعكاسات وتأثيرات فترة توقف الدوري لأكثر من 20 يوماً على فرق البطولة، والرابع: انفراد فريق شباب الأهلي بقمة الترتيب العام لفرق البطولة، والخامس: تواصل سلسلة خسارات فريق الشارقة بطل النسخة الماضية.

محصلة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، فقد غرد فريق شباب الأهلي وحيداً بقمة الترتيب العام لفرق البطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً بثلاثة أهداف لهدفين على ضيفه الشارقة، رافعاً رصيده إلى النقطة 32، تاركاً الوصافة للشارقة برصيد 24 نقطة، بعدما تجرع مرارة الهزيمة الثالثة، فيما احتل العين المركز الثالث بـ24 نقطة إثر فوزه على مضيفه خورفكان بثلاثية دون رد.

تقدم

وجاء الجزيرة رابعاً برصيد 24 نقطة بعد تعادله بهدف لمثله مع مضيفه عجمان، فيما واصل الظفرة تقدمه بتحقيقه الفوز على ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف لهدف، محتلاً المركز الخامس بـ23 نقطة، بينما فرط النصر بفرصة التقدم لوصافة الترتيب العام بعد خسارته على ملعبه أمام بني ياس بهدف دون رد، وتراجعه إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة.

تألق

وواصل فريق الوصل سلسلة نتائجه الإيجابية وتألقه الواضح بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون مقابل، محتلاً المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما جاء الوحدة ثامناً بـ20 نقطة إثر فوزه على حتا بهدفين نظيفين، بينما جاء بني ياس تاسعاً برصيد 14 نقطة بعد فوزه الثمين على مضيفه النصر بهدف دون رد.

عجمان عاشراً

واحتل فريق عجمان المركز العاشر برصيد 14 نقطة إثر تعادله مع الجزيرة بهدف لمثله، تاركاً المركز 11 لفريق اتحاد كلباء برصيد 13 نقطة بعد خسارته أمام مضيفه الوصل بهدفين دون رد، فيما حل الفجيرة في المركز 12 برصيد 10 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف لهدف.

الأخير

وواصل فريق حتا «تمسكه» بالمركز الـ13 برصيد 8 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه الوحدة بهدفين دون رد، فيما «أحكم» خورفكان «قبضته» على المركز الـ14 والأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 4 نقاط فقط بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ضيفه العين.

سباق

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 13 الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، لمع نجم علي صالح لاعب فريق الوصل، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما أسهم في فوز فريقه الأصفر بهدفين دون رد على ضيفه اتحاد كلباء، رغم أنه عائد للتو من المشاركة مع منتخب الإمارات الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، لكنه نجح في تسجيل أحد هدفي فوز الفهود بطريقة فنية مميزة كشفت عن حقيقة تمتعه بحس تهديفي عالٍ ومستوى كبير من النجومية.

أفضلية

وفي المقابل، نجح الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة 13 لدوري الخليج العربي بعدما قاد فريقه للفوز على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين دون رد، وإسهامه الواضح في مواصلة الإمبراطور سلسلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري تحديداً، وبلوغه حاجز الـ21 نقطة.