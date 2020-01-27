«الأبيض» تجمّع استثنائي في فبراير

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يجري مفاوضات مع إدارة نادي النصر من أجل استضافة استاد آل مكتوم لمباراة الأبيض مع ماليزيا يوم 26 مارس المقبل، في أولى منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بعد أن سبق وحققت تجربة إقامة مباراة للأبيض على الملعب نفسه أمام إندونيسيا نجاحاً كبيراً خلال منافسات الدور الأول الأبيض للتصفيات، في الوقت الذي يدرس الجهاز الفني للفريق قيام تجمع استثنائي في فبراير.

اجتماع فني

هذا ويعقد الصربي إيفان يوفانوفيتش المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني اجتماعاً اليوم مع مساعديه من أجل مناقشة أحداث الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، وطرح اسم أبرز اللاعبين خلال تلك الجولة، بعد قيام أعضاء الجهاز الفني بمتابعة المباريات والوقوف على مستوى اللاعبين خلال المباريات وتدريبات الفرق في الفترة الماضية، تمهيداً لاختيار المدرب لقائمة الفريق التي ستخوض لقائي ماليزيا وإندونيسيا خلال مارس المقبل.

دعم كبير

فيما أثنى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على مستوى الثنائي تيغالي لاعب الوحدة وكايو لاعب العين، وقال أعضاء الجهاز الفني إنهما من اللاعبين المتميزين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وقدرة على صناعة الأهداف، ولا شك أن تواجدهما مع المنتخب خلال الفترة المقبلة سوف يعزز من أداء الفريق وقوة خطوطه، وتميز أدائه في لمباريات المتبقية من عمر التصفيات.

تجمع

ويدرس أعضاء الجهاز الفني خلال اجتماع اليوم مقترحا بإقامة تجمع استثنائي للمنتخب خلال فبراير المقبل لعدة أيام وفي وسط الأسبوع حتى لا يتعارض التجمع مع رزنامة دوري الخليج العربي، من أجل توفير مساحة للجهاز الفني للتعرف أكثر على الثنائي الجديد تيغالي وكايو، وكذلك التعرف على زملائهما في المنتخب، وتوفير مزيد من التجانس فيما بينهم قبل خوض غمار المنافسات الرسمية المقبلة.

التعرف على اللاعبين

وسبق وأقام إيفان يوفانوفيتش تجمعا سريعا للاعبين بداية يناير الجاري لمدة 4 أيام من اجل التعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين، لأنه من الصعب الدخول في أجواء المباريات الرسمية دون التعرف على اللاعبين وقدراتهم، وتدريبهم على خطة اللعب التي سيخوض بها الجهاز الفني المنافسات المقبلة.

مهمة صعبة

كما سبق وأعرب الصربي إيفان يوفانوفيتش عن سعادته بثقة اللجنة الانتقالية في شخصه وإسناد مهمة تدريب الأبيض له خلال الفترة المقبلة، وقال لا شك أنها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وقال إن المركز الثالث الذي يحتله الأبيض الآن في مجموعته السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، لا يليق بمنتخب وكرة الإمارات، وقال كل ما أستطيع قوله الآن في بداية مهمتي إنني سأبذل أقصى جهد لتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الفريق المقبلة.

وأشار يوفانوفيتش إلى صعوبة موقف الأبيض، وقال علينا جميعاً، لجنة انتقالية وجهاز فني ولاعبين التكاتف من أجل اجتياز تلك المرحلة، والخروج من الظروف الصعبة، وقال يوفانوفيتش إنني أثق في قدرة اللاعبين على اجتياز المرحلة الصعبة.