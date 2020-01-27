قرعة دوري الثمانية والأربعة لأغلى الكؤوس اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بفندق إنتركونتينتال فيستيفال سيتي في دبي، مراسم قرعة دوري الثمانية والأربعة لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الكروي 2019-2020.

وأنهت الأمانة العامة باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات الترتيبات الخاصة بمراسم حفل القرعة التي سيحضرها أعضاء اللجنة الانتقالية، وعدد من النجوم السابقين ووسائل الإعلام، إلى جانب ممثلي الأندية المتأهلة وهي شباب الأهلي - حامل اللقب - والعين، بني ياس، الشارقة، الظفرة، اتحاد كلباء، والوصل والجزيرة. وتقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و22 فبراير 2020، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 10 مارس 2020، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

حرص

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على إنجاح المسابقة الكروية الأغلى بدولة الإمارات من خلال توفير كافة عوامل النجاح، مشيراً إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعد هدفاً أساسياً لكل أندية الدولة، التي تسعى للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الأغلى.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة، أن نظام إجراء القرعة بعد دور الستة عشر ودور الثمانية يُعطي المسابقة مزيداً من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة، خاصة بعد أن حققت التجربة نجاحاً كبيراً منذ تطبيقها في الموسم قبل الماضي، مشيراً إلى أن الحفل سيشهد أولاً سحب قرعة مباريات دور الثمانية تليها قرعة مباراتي الدور نصف النهائي.