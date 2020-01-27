ذهاب الهواة.. 133 هدفاً في 50 مباراة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شهدت الجولة الأخيرة من مرحلة ذهاب دوري أندية الدرجة الأولى قمة الإثارة والتشويق بعد أن تمكن الإمارات من مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة متربعاً على صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، وبلغت الأهداف خلال مباريات هذا الدور 133 هدفاً في 50 مباراة هي حصيلة مرحلة الذهاب وأشهر الحكام 144 بطاقة ذات اللون الأصفر مع 7 حالات طرد، وحقق لاعبو الصقور أرقاماً قياسيةً حيث لم يتعرضوا لأي هزيمة بعد أن تمكنوا من الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث مواجهات مسجلين 22 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري وثاني أفضل خط دفاع بعد دبا الحصن الوصيف الذي يعد حصان المسابقة الأسود وذلك بفضل الأداء المتوازن لرجال المدرب الوطني سليمان البلوشي الذي يقود فريقه من فوز إلى فوز حيث تمكن البلوشي من وضع فريقه في وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة حيث بات الحصن يقترب رويداً رويداً من تحقيق حلم جماهير فريقه بخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة بعد أكثر من 13 عاماً قضاها الفريق في ردهات المظاليم لكن هذه الأحلام مرهونة بمدى قدرة الفريق على الصمود خلال مباريات الدور الثاني «الحاسم».

ويلي دبا الحصن في الترتيب جاره دبا الفجيرة صاحب الـ17 نقطة والطامح هو الآخر للعودة من جديد لدوري الخليج العربي ولذلك فإن المنافسة لن تكون سهلة وإن صراع التأهل سيكون صعباً للفرق التي ترغب في ذلك في ظل التنافس المثير بين الفرق الخمسة الأولى حيث يأتي من بعد دبا الفجيرة فريق الحمرية برصيد 16 نقطة ثم البطائح الخامس برصيد 13 نقطة، وفي المركز السادس يحل العربي برصيد 12 نقطة ومصفوت السابع بذات الرصيد السابق، ثم الذيد الثامن بعشر نقاط والعروبة التاسع بثماني نقاط ومسافي العاشر بـ3 نقاط وأخيراً التعاون بنقطة.

وتشير المعطيات إلى أن الأخطاء ستكون ممنوعة خلال مباريات الدور الثاني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل بلقاء مصفوت ضد الحمرية ودبا الحصن ضد الذيد ودبا الفجيرة في مواجهة العروبة ويوم السبت تقام مباراتان تجمعان التعاون ومسافي والبطائح مع العربي وسيكون الإمارات في الراحة.