3 مباريات في «دولية خورفكان»

المصدر: (خورفكان - البيان الرياضي)

تتواصل مباريات النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لأندية كرة الصالات 2020 مساء اليوم بثلاث مباريات حاسمة تجمع الأولى البنك الأهلي المصري والبطائح في الرابعة عصراً، وتليها مواجهة دبا الحصن مع ميزي فيل المجري، ثم مباراة خورفكان مع مسك زيلينا السلوفاكي.

وتعتبر مباريات اليوم حاسمة في الدور الأول للمجموعات الثلاث، وسيتم التعرف إلى الفرق الثلاثة المتأهلة وأفضل فريق في الثواني لبلوغ المربع الذهبي.

وأعرب عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن سعادته الكبيرة بالافتتاح المميز لبطولة خورفكان الدولية مساء أول من أمس في صالة نادي خورفكان، وقال لقد لمسنا الدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، للبطولة، ونشكر سموه على هذا الدعم الكبير للعبة وللرياضة بصفة عامة والشكر موصول إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، على تشريف البطولة في حفل الافتتاح ما كان له الأثر الإيجابي في نفوس الفرق المشاركة في البطولة، وأشاد جاني بجهود ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم ونادي خورفكان الرياضي الذي شكل خلية نحل تعمل ليل نهار لأجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الجماهيري الكبير.

وكشف عبد الملك جاني أن كرة الصالات تعيش في فرحة كبيرة هذه الأيام وتتزامن بطولة خورفكان مع زيارة الوفد الآسيوي الخاص بمعاينة الملاعب، وملف نادي شباب الأهلي بصفة عامة لاستـــضــــافة بطـــــولة الأنــــــدية الآســـيوية في أغسطس القادم، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات تسخر كل إمكاناتها تحت تصرف نادي شباب الأهلي.