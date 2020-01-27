26 لاعباً في تدريبات «الأبيض الشاب»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يُدشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 اليوم تجمعه الداخلي الثاني في مقر الاتحاد بدبي ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة السعودية للفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً، ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وليبيا وجزر القمر، واستدعى نيكولاوس كولومبورداس مدرب منتخبنا 26 لاعباً للتجمع وهم: ياسر البلوشي اتحاد كلباء «فهد بدر» الإمارات «راشد الزرعوني» البطائح «عبدالله الرميثي، مهير الكتبي» بني ياس، راكان المنهالي، عبدالله الحمادي، زايد الزعابي، أحمد محمود، مايد خميس، حمدان عادل الجزيرة، مايد الطنيجي الرمس، عامر إبراهيم الشارقة، عبدالرحمن عادل، محمد عيسى، حارب سهيل، خليفة يوسف عتيج، حمدان آل بشر شباب الأهلي، محمد الحمادي عجمان «محمد عبدالرحمن، عبدالله عباس» النصر «راشد مال الله، عبدالرحمن أمان، عبدالله المنهالي، إسماعيل الزعابي» الوحدة «شهاب أحمد لشكري» الوصل.

ويؤدي المنتخب تدريباته في ملعب ذياب عوانة رقم 2.