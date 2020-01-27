مشاركة ناجحة لتحكيم الإمارات في كأس آسيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتم طاقم التحكيم الدولي الإماراتي المؤلف من محمد عبد الله «حكم ساحة»، عمار الجنيبي «حكم فيديو»، عمر آل علي «حكم فيديو»، محمد الحمادي «حكم مساعد»، وحسن المهري «حكم مساعد»، مشاركته الناجحة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند، وأدار الطاقم الإماراتي عدداً من المباريات في البطولة أهمها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين منتخبي أستراليا وأوزبكستان التي أقيمت باستاد راجا مانجالا في بانكوك، وانتهت بفوز أستراليا بهدف دون رد ليتأهل إلى طوكيو 2020.

ونجح الطاقم الإماراتي في الوصول إلى المباريات التي أدارها إلى بر الأمان من خلال القرارات التحكيمية الصحيحة التي نالت استحسان لجنة حكام البطولة.