العيناوية يترقبون بصمة كودجو أمام بونيودكور غداً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يختتم الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم باستاد خليفة بن زايد، استعداداً للقاء بونيودكور الأوزبكي في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما أدى الفريق الحصة التدريبية الرئيسة مساء أمس باستاد هزاع بن زايد ملعب المباراة التي تقام غداً.

ويترقب العيناوية يصمة التوغولي لابا كودجو، ويتوقعون تسجيله أهدافاً قي المواجهة المهمة، ويلعب الزعيم باثنين من الأجانب فقط وهما الياباني تسوكاسا شيوتاني، كودجو، بعد رحيل الجزائري عبدالرحمن مزيان إلى فريق الترجي التونسي، وتأخر الإدارة في دعم الفريق بلاعبين جدد على مستوى المواطنين والأجانب بجانب قيد كايو كانيدو، رسمياً كلاعب مواطن ويفتقد الفريق في المباراة عدداً من عناصره المهمة مثل مهند العنزي، ومحمد فايز، ومحمد جمال،

وهي المرة الثالثة في تاريخه التي يبدأ فيها العين البطولة القارية من الأدوار التمهيدية وكانت المرة الأولى التي شارك فيها من الدور التمهيدي الثاني في 2011 والتقى فريق سيرويجايا الإندونيسي، وفاز عليه 4-1، وفي عام 2018 واجه فريق المالكية البحريني، باستاد هزاع بن زايد وتجاوزه بهدفين لهدف.

ظروف

ويأمل العيناوية تجاوز الفريق الأوزبكي، في ظل الظروف المعقدة للفريق الذي يقوده جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل بداية الشهر الجاري وأشرف على الفريق في 3 مواجهات رسمية وتابع الزعيم تحضيراته في اليوم التالي لفوزه على خورفكان في ختام الدور الأول من دوري الخليج العربي، بثلاثية، وعمد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين خلال الفترة السابقة بما في ذلك المباراة الأخيرة، وسادت أجواء من التفاؤل والثقة والمعنويات العالية داخل معسكر الفريق.

وصول

من ناحية أخرى وصل فريق بونيودكور الأوزبكي أمس إلى العين وأدى حصة تدريبية خفيفة، على ملعب خالد بن محمد، أحد الملاعب الفرعية باستاد خليفة بن زايد، ويؤدي مرانه الرئيس الليلة باستاد هزاع بن زايد، ملعب المباراة.