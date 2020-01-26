رباعي الوصل الى اسبانيا والبرتغال للعلاج

المصدر: دبي-علي شدهان

غادر اليوم الأحد رباعي فريق الوصل الأول لكرة القدم المؤلف من علي سالمين ومحمد سرور وعبدالرحمن علي ورونالدو منديز إلى اسبانيا والبرتغال بهدف العلاج من الإصابة التي لحقت بهم منذ فترة، وحرمتهم من تمثيل الإمبراطور في مباريات عدة في بطولات الموسم الجاري.

وسيخضع سالمين وسرور وعلي لمعاينة طبية بإشراف البروفسور الإسباني الشهير رومان كوجات طبيب برشلونة، فيما يجري منديز عملية جراحية من قبل البروفيسور الهولندي المعروف فإن ديوك.

ويؤمل أن يقدم كوجات خلال اليومين المقبلين تقريرا نهائيا يحدد فيه بالضبط موعد عودة سالمين وسرور وعلي للجري والتدريب بصورة تدريجية، فيما يتوقع أن تستغرق عملية منديز 5 أيام، ومن ثم التعرف إلى مدة علاجه التاهيلي وعودته للملاعب.