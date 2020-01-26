اتحاد كرة القدم يجري قرعة دوري الثمانية ونصف النهائي لكأس رئيس الدولة غداً

المصدر: وام

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الاثنين بفندق إنتركونتينتال فيستيفال سيتي في دبي مراسم قرعة دوري الثمانية ونصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الكروي 2019 - 2020 .

وأنهت الأمانة العامة باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات الترتيبات الخاصة بمراسم حفل القرعة التي سيحضرها أعضاء اللجنة الانتقالية وعدد من النجوم السابقين، و وسائل الإعلام إلى جانب ممثلي الأندية المتأهلة وهي العين، وبني ياس، والشارقة، والظفرة، واتحاد كلباء، وشباب الأهلي دبي، والوصل والجزيرة .

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و 22 فبراير 2020 ، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 10 مارس 2020 وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً .

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة حرص الاتحاد على إنجاح المسابقة الكروية الأغلى بدولة الإمارات من خلال توفير كافة عوامل النجاح، مشيراً إلى أن بطولة كأس رئيس الدولة تعد هدفا أساسيا لكل أندية الدولة التي تسعى للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الأغلى .

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة أن نظام إجراء القرعة بعد دور الـ 16 و دور الثمانية يُعطي المسابقة مزيداً من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة، خاصة بعد أن حققت التجربة نجاحاً كبيراً منذ تطبيقها في الموسم قبل الماضي، مشيراً الى أن حفل الغد سيشهد أولاً سحب قرعة مباريات دور الثمانية تليها قرعة مباراتي الدور نصف النهائي.